重電股怎麼買在相對低點…中興電（1513）、士電（1503）？ 專家：日、周K線KD值同時進入超賣區

【文．玩股華安】

政策題材股的重電族群，在台電因應太陽能光電建案及離岸風電陸續併網發電，2022年推出強韌電網計畫，而士電、東元、中興電、亞力、華城、樂事綠能及大同等廠商陸續拿下多起標案，也使今年2月初至4月中重電族群股價飆升了一大段，但隨即都出現了超過20%幅度的修正賣壓，投資人可能會想？不是520快到了，政策概念股應該要漲啊！為什麼重電、軍工都跌得東倒西歪？究竟重電股能不能現在就進場布局，還是該在等等？要怎麼用KD值買在相對低點？

在重電族群大漲過後，多檔目前的股價位階都相當的高，且隨第一季的財報公布後，股價更是紛紛向下走低，而這些個股第一季的財報分別為：

華城(1519)第一季EPS:2.29、中興電(1513)第一季EPS:1.93、士電(1503)第一季EPS:2.27，根據以上這些EPS投資人能輕易發現目前股價的本益比均大於20倍以上，華城(1519)以去年EPS計算更是高達70倍本益比，而相較之下，以本益比來看中興電後續的投資價值更高一些。

而為何重電族群520之前沒有出現拉抬力道呢？主要是因為近年隨投資市場愈發熱絡，市場反應利多的速度也越來越快速，從先前的FED降息的利多，大家就可以輕易發現，市場的預估提前3~6個月的時間去反應，因此重電族群也提前了幾個月的時間反應利多，要等到止穩應該要等到520過後，政策正式開始推動，這時這些政策題材股股價就能有相對的支撐力，而我們從過往歷史數據來看，其實也能發現許多政策題材股，在520就職典禮過後，都還會出現一波不小的漲幅。

以中興電(1513)為例，用「KD值日線+周線」來看何時才是進場的最佳時機

看KD值我們都必須，日K+周K一起去看，才能夠更準確的判斷買賣點，如果投資人在日K線的KD值K值<20(超賣區)且周K線的KD值K值「未<20」時就買進股票，就要有只能搶反彈的打算，股價隨時都可能再次破底。如5/7~5/8的重電族群反彈就是如此，雖然日K的KD低到了超賣區，但周K線的KD值K值仍處於相對高檔，此時就能判斷股價只是反彈的機率偏高。

根據前一次同時日K與周K的KD值都進入超賣區時買進：

而從上一次周K日K同時進入KD值超賣區時是2023年9月中，而通常我都會以過去的周K低點為進場依據，在加上技術線有沒有遇到長期之撐，再來判斷要不要買進，當兩個同時進入低檔區時，中興電的股價在100元附近，在日K線KD值脫離超賣區後，短線最高彈到111.5，而長線布局則是等到日K與周K線KD值都到達超買區時，再逢高賣出，停損的話則是股價損失超過10~15%以上，在停損即可。在這種操作方式下，風險相對來的低，而我個人要低接的操作都是會再搭配長期均線，年線或半年線以及周K線的KD值K值是否接近歷史低點附近再進行分批佈局。

我們再用士電(1503)來看：

士電(1503)在日K線與周K線KD值同時進入超賣區之後，且股價遇到年線時股價為100元，此時進場布局，後續股價也有相當強勁的漲幅，如果等到日K線與周K線KD值都同時到超買區時再進行賣出，股價也至少來到220元以上，漲幅高達120%。

但這種投資方式投資人務必記得需要用在後續有利多或題材將發酵的個股，如下半年將開始大量出貨的：AI手機、AI PC相關個股。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：重電股跌不停！何時才能逢低承接？KD指標實用低接告訴你！