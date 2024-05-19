南電首季獲利盈轉虧 但法人估全年EPS約4.4元水準

南電（8046）第1季營運受到工作天數減少、產線稼動率下滑影響，毛利率-5.4%，低於法人預期，營業損失7.94億元，由盈轉虧，受惠台幣貶值挹注，業外收益5.5億元，稅後損失1.5億元，每股獲利（EPS）-0.24元，為近19季以來單季虧損。

法人機構指出，南電4月營收為26.7億元，月增0.4%、年減27.9%，預期第2季受惠記憶體需求回溫，帶動BT載板出貨增加，加上受惠加速卡產品出貨，PCB產品也有望呈現淡季不淡，ABF載板在新款CPU產品出貨放量，但網通相關產品需求仍處低檔，成長動能較為疲軟，預估單季營收季增18.5%至84.1億元，獲利方面也因為稼動率回升而有所改善，獲利有望由虧轉盈，EPS預估0.3元。

展望今年業績前景，BT載板受惠記憶體等消費性產品回溫，整體需求已逐漸改善，ABF載板方面因網通類ABF產品復甦時間點延後至今年下半年，預期下半年稼動率有望顯著回升下，估計全年營收415.6億元、年減1.6%，EPS約4.4元。