南電首季獲利盈轉虧 但法人估全年EPS約4.4元水準
南電（8046）第1季營運受到工作天數減少、產線稼動率下滑影響，毛利率-5.4%，低於法人預期，營業損失7.94億元，由盈轉虧，受惠台幣貶值挹注，業外收益5.5億元，稅後損失1.5億元，每股獲利（EPS）-0.24元，為近19季以來單季虧損。
法人機構指出，南電4月營收為26.7億元，月增0.4%、年減27.9%，預期第2季受惠記憶體需求回溫，帶動BT載板出貨增加，加上受惠加速卡產品出貨，PCB產品也有望呈現淡季不淡，ABF載板在新款CPU產品出貨放量，但網通相關產品需求仍處低檔，成長動能較為疲軟，預估單季營收季增18.5%至84.1億元，獲利方面也因為稼動率回升而有所改善，獲利有望由虧轉盈，EPS預估0.3元。
展望今年業績前景，BT載板受惠記憶體等消費性產品回溫，整體需求已逐漸改善，ABF載板方面因網通類ABF產品復甦時間點延後至今年下半年，預期下半年稼動率有望顯著回升下，估計全年營收415.6億元、年減1.6%，EPS約4.4元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言