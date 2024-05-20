金寶、鴻海 衝刺低軌衛星

全球低軌衛星大戰日益激烈，台廠具備技術、成本等優勢，成為業界大咖的合作首選，目前包括金寶（2312）、鴻海、現觀科等都已切入，鎖定地面站主機板代工、關鍵零組件、傳輸軟體等領域積極接單。

集邦科技（TrendForce）預期，自去年起至2027年，美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元成長至65億美元，年複合成長率（CAGR）36%。隨著衛星直連服務用戶訂閱逐年增長趨勢，不僅象徵著太空市場正快速朝商業化發展，也加速整個供應鏈的建構，同時吸引大批台廠投入發展。

金寶很早就投入低軌衛星市場，如今旗下低軌衛星地面站主機板已打入國際供應鏈，金寶去年起為配合美系客戶，將產線移轉至墨西哥地區生產，總經理陳威昌日前指出，看好5G和低軌衛星領域的發展，低軌會是通訊中很重要一環，對低軌衛星未來成長很有信心。

鴻海去年發表自家低軌衛星技術，並將自製的低軌衛星「珍珠號」送入太空、進入軌道部署，也象徵集團在太空科技布局進入新里程碑，董事長劉揚偉在法說會上喊話，今年在低軌衛星關鍵零組件方面，除將取得國際客戶大單外，地面設備也有機會取得國際主要衛星通訊商的訂單，若一切順利，將進一步貢獻集團營收。

目前除代工廠仁寶憑藉旗下智慧型裝置事業群成立的專職小組，跨入相關軟體供應市場，獲國外客戶洽談合作外，在有關的軟體服務上，現觀科最為積極，現觀科董事長邱大剛直言，低軌衛星是將地面上平面座標系轉為天空中的球體座標系，現觀科對於球體座標系的支援早已開發完成，目前跟各地電信商合作，協助在衛星與地面接收站之間的資訊軟體供應服務，隨著整個市場的成熟，未來商機也會爆發式增長。