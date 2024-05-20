訊連AI應用版圖 大擴張

訊連（5203）將於6月19日舉行股東常會，董事長黃肇雄在營業報告書指出，訊連去年第4季已與英特爾展開AI PC合作，這項合作案至少延伸到2024年，而且是英特爾年度重點大戲，訊連並開始與PC品牌廠共同推廣AI PC，將讓訊連AI應用版圖橫跨雲端至地端，為營運添新動能。

黃肇雄表示，有鑑於生成式AI蓬勃發展，訊連去年第4季與英特爾展開AI PC合作，雙方在PC領域已有數十年合作經驗，此次再度就AI PC展開合作，要將更多Gen-AI／Cool-AI等多媒體應用落實到PC（地端） 。

談到AI PC生態系上的合作，黃肇雄說，訊連除英特爾本身，也開始與PC品牌廠商共同推廣AI PC，預計透過這類合作案，讓AI應用版圖橫跨雲端到地端，提供終端客戶更完整的解決方案。

至於產品布局，黃肇雄指出，訊連去年除推出三大新品，4月也在免費線上編輯品牌MyEdit中加入付費訂閱模式，全年用戶及營收成長速度均優於預期，也投入更多資源於開發人力配置，今年上半年將迎來年訂閱用戶續約產生的營收，是相當看好的新產品線。

黃肇雄指出，2023年可說是全球生成式AI（Gen-AI）元年，也是訊連科技的Gen-AI元年，年初沒有任何一項Gen-AI功能，到年底短短一年間，就推出15項廣受使用者喜愛的Gen-AI功能，訊連持續在AI技術上不斷創新、優化產品，強化市場競爭優勢。