電信業布局 結盟國際廠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

通訊技術日新月異，各種新技術的誕生，電信業者埋不埋單最關鍵，輕量級5G技術RedCap，擁有低耗電、低成本、高速等優勢，吸引電信業者積極與國際設備、晶片大廠策略結盟，早早卡位，可望促進物聯網快速發展。

行動通訊進入5G時代，傳輸更快、延遲更低，更大關鍵是應用不再限於人類的智慧終端等產品，更將跨向萬物聯網廣連結時代，全球5G開台以來，5G終端仍以智慧手機等人類使用的終端設備為主，RedCap技術問世，將讓物聯網應用帶來無限可能。

綜觀全球，美國AT&T、T-Mobile、Dish Wireless，中國大陸中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電，歐洲英國電信、義大利電信，韓國LG U+，東南亞的新加坡電信、泰國AIS都已著手規劃採用RedCap，台灣中華電信（2412）及台灣大也相當積極。

5G 中國移動 物聯網

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