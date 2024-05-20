技嘉目標價 大摩喊450元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

技嘉16日舉行法說後，外資證券正向看待，認為技嘉第1季財報符合或優於預期，且將持續受惠於AI成長動能加速，大多給予「優於大盤」或「買進」評等，並維持或調高目標價，目前法人圈目標價以摩根士丹利證券（大摩）的450元最高。

依Refinitiv及大摩統計，在法人圈中，87%給予技嘉「優於大盤」或「買進」評等，13%為中立，完全沒有「劣於大盤」的評等。

大摩指出，第1季伺服器占技嘉營收的52.5%。AI伺服器占技嘉整體伺服器的比重節節上揚，從去年的60%成長到今年第1季的70%，預估今、明兩年持續增加。

另外，大摩指出，技嘉的前20大客戶占AI伺服器營收的八成。技嘉去年的AI伺服器客戶高度集中在美國，今年歐洲及亞太客戶的比重可望明顯提升。

技嘉第1季財報優於預期，且將受惠於AI伺服器需求看好，因此大摩將技嘉今年預估獲利上調7%，明年預估獲利上調2%，重申「優於大盤」評等及450元目標價。在樂觀情境下，如果非一線需求端業者需求增強，且輝達及超微的新款繪圖處理器需求也高出預期，則技嘉目標價更上看658元。

伺服器 大摩 技嘉

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