神達、元太、宏碁資訊 本周談營運
神達（3706）及宏碁集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊、資安服務廠商安碁資訊將於本周召開法說會，釋出下半年展望，而電子紙大廠元太也將於5月22日召開法人說明會，說明元太今年第1季財務及業務相關資訊，並展望第2季營運走勢。
元太董事長李政昊先前指出，已經走出首季的營運谷底，確立今年營運將呈逐季成長走勢。電子標籤（ESL）產品預計第3季起進入成長路徑；彩色電子紙則受惠於電子書閱讀器、電子筆記本需求升溫，目前產能滿載。
神達將於5月21日舉行法說會，市場關注，神達今年伺服器及AI伺服器動能。神達在伺服器及車用事業成長，加上業外收益「大補丸」助攻下，帶動神達今年首季歸屬於母公司業主淨利交出雙成長，季增1.33倍，每股純益為0.57元。
神達旗下專攻伺服器的神雲科技今年營運穩步上揚，隨著一般伺服器市場今年有望回溫，加上神達AI伺服器出貨量逐步放大，以及Intel資料中心解決方案事業群（DSG）業務有望發酵，法人看好神達今年伺服器動能。
宏碁集團旗下宏碁資訊、安碁資訊將於5月23日舉行法說會，市場關注，生成式AI對今年業務幫助，以及下半年營運展望。
宏碁資訊今年首季營業利益1.74億元，創單季歷史新高紀錄，稅後純益1.43億元，季增32.4%、年增20.1%，為上櫃來單季新高記錄，單季EPS為3.45元。
安碁資訊今年首季稅後純益4,500萬元，雖然季減18.1%，仍為同期新高，年增15.3%，每股純益2.03元。
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