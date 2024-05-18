對資產曝險設限 國外基金加碼權王…恐受阻

台積電（2330）股價今年來已大漲逾40%，但後續漲勢可能面臨一大阻礙：一些基金經理人受制於單一股票持股上限規定，無法再加碼買進，甚至還可能因為台積電股價漲幅太大，被迫減持。

彭博資訊報導，一些基金受制歐盟規範管理與銷售共同基金的可轉讓證券集體投資（UCITS）規定，對單一資產曝險不得超過10%。

法國巴黎銀行資產管理公司亞洲和全球新興市場股票主管陳志凱（音譯，Zhikai Chen）說：「棘手之處在於，台積電在我們基準指數裡的規模，已經大到我們無法大幅加碼，尤其是受到UCITS限制的基金，「這促使我們關注其他一些目前技術落後台積電一到兩代的公司，以獲得更多機會」。

陳志凱的基金追蹤MSCI日本以外亞太淨總回報美元指數，台積電權重是9.5%，其次是中國大陸社群媒體和遊戲公司騰訊，權重為4.7%；台積電占台股權重是更高的32%。

在亞洲的其他主動管理型基金裡，台積電也是最重要的持股對象之一。截至3月底，摩根大通資產管理公司旗下SAR Asian Fund，以及富達新興亞洲基金持有的台積電，權重都超過9%。