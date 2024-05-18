智邦：網路、運算需求強勁

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦（2345）致股東報告書出爐，智邦表示，由ChatGPT、LLM和整體生成式人工智慧帶動的多產業範圍內的快速增長需求，來自網路、運算和存儲架構的需求強勁，為智邦創造巨大的市場機會。

智邦將於6月13日舉行股東會，通過去年營運報告、盈餘分配並改選董事，智邦去年每股稅後純益15.99元，計畫配發每股10元現金股利。智邦去年來自網路交換器貢獻營收比重約68%，網路應用設備占23%，網路接取設備占6%。

近年智邦深耕大型資料中心用戶，並積極跨向電信客戶市場，智邦表示，智邦客戶涵蓋網路設備供應商、超級運算系統供應商、網路服務提供商等不同產業與型態，並擴展到人工智慧/機器學習基礎設施提供商市場，平衡其他行業客戶成長趨緩影響，成為新營收成長引擎。

展望2024年，智邦認為，新冠疫情期間所累積的大量庫存仍持續去化中，是企業和電信業增長放緩的主因。智邦將持續以ODM（原廠委託設計製造）、JDM（共同設計製造）、CM （委託生產）和Open Networking（開放網路）為持續成長的四大基礎，同時積極研發800G、AI相關產品，同時尋求培育和擴大戰略合作夥伴關係。

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