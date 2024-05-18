佳能4月EPS 0.17元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

佳能（2374）昨（17）日自結4月稅後純益5,000萬元，年增155倍，每股純益（EPS）0.17元。累計今年前四月每股純益0.7元。

佳能總經理章孝祺日前看好，本季除了主要產品線量產訂單持續增溫外，其他新產品如車載及邊源運算等也進入量產階段，推動業績增長。依訂單掌握度，下半年訂單能見度高，加上市場拉貨升溫、匯率相較去年更有優勢等利多條件下，預期營收和獲利雙漲可望超越上半年表現。

挾業績題材激勵，佳能5月以來股價大漲46%，昨天最高站上59.4元，為13年來高點，終場收57.6元，上漲1.3元。佳能累計今年前四月營收16.81億元，年增32.4%。

延伸閱讀

SCFI 運價指數強彈9.3% 四大長程航線全面大漲

00940換股欽點金融股？京城銀（2809）、玉山金（2884）強勢上漲

類股快速轉換下的隔日沖操作策略

廣達目標價 喊到360元

相關新聞

億光衝車用 拉高毛利率

億光（2393）昨（17）日召開法人說明會，展望今年，億光表示，預期第2季及全年營收將有雙位數成長，其中不可見光成長超過...

對資產曝險設限 國外基金加碼權王…恐受阻

台積電股價今年來已大漲逾40%，但後續漲勢可能面臨一大阻礙：一些基金經理人受制於單一股票持股上限規定，無法再加碼買進，甚...

神基三大業務 有望成長

強固型電腦大廠神基（3005）昨（17）日舉行法說會，神基董事長黃明漢指出，今年整體營運將延續近幾年成長趨勢，預期今年會...

晶睿推新品 海外擴產

安控廠晶睿（3454）昨（17）日召開線上法說會，總經理廖禎祺表示，第2季新品推出，有助於提高營收，加上客戶反饋訂單，對...

智邦：網路、運算需求強勁

網通大廠智邦（2345）致股東報告書出爐，智邦表示，由ChatGPT、LLM和整體生成式人工智慧帶動的多產業範圍內的快速...

佳能4月EPS 0.17元

佳能（2374）昨（17）日自結4月稅後純益5,000萬元，年增155倍，每股純益（EPS）0.17元。累計今年前四月每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。