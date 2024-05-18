佳能4月EPS 0.17元

佳能（2374）昨（17）日自結4月稅後純益5,000萬元，年增155倍，每股純益（EPS）0.17元。累計今年前四月每股純益0.7元。

佳能總經理章孝祺日前看好，本季除了主要產品線量產訂單持續增溫外，其他新產品如車載及邊源運算等也進入量產階段，推動業績增長。依訂單掌握度，下半年訂單能見度高，加上市場拉貨升溫、匯率相較去年更有優勢等利多條件下，預期營收和獲利雙漲可望超越上半年表現。

挾業績題材激勵，佳能5月以來股價大漲46%，昨天最高站上59.4元，為13年來高點，終場收57.6元，上漲1.3元。佳能累計今年前四月營收16.81億元，年增32.4%。