南茂迎利多 業績逐季升

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球第二大LCD驅動IC封測廠的南茂（8150），受惠終端產品備貨需求回升， DDIC高階測試需求維持強勁，法人看好今年營收逐季回升，再加上擴大高階測試設備投資，估南茂2024年業績表現有望成長逾一成。

法人認為近期看到記憶體製造端庫存回到相對健康水準，原廠減產幅度縮小，加上NOR Flash 客戶增加投片，預期南茂的記憶體封測產能利用率將提升。

南茂董事長鄭世杰先前曾說，今年首季是營運谷底，隨著需求回溫，對第2季營運持樂觀看法。

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