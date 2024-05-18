南茂迎利多 業績逐季升
全球第二大LCD驅動IC封測廠的南茂（8150），受惠終端產品備貨需求回升， DDIC高階測試需求維持強勁，法人看好今年營收逐季回升，再加上擴大高階測試設備投資，估南茂2024年業績表現有望成長逾一成。
法人認為近期看到記憶體製造端庫存回到相對健康水準，原廠減產幅度縮小，加上NOR Flash 客戶增加投片，預期南茂的記憶體封測產能利用率將提升。
南茂董事長鄭世杰先前曾說，今年首季是營運谷底，隨著需求回溫，對第2季營運持樂觀看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言