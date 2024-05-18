億光衝車用 拉高毛利率

億光（2393）昨（17）日召開法人說明會，展望今年，億光表示，預期第2季及全年營收將有雙位數成長，其中不可見光成長超過10%，車用維持雙位數成長，持續處分低毛利產品。

針對未來策略，億光指出，LED產業進入成熟期，營收規模成長不是追求目標，將持續提升毛利率，聚焦本業，毛利率展望維持約30%。

億光表示，消費性、家電及車用領域市況已有明顯好轉，車用顯示器及車內外之照明將有雙位數成長，預期今年車用成長性最高，其次為不可見光、消費性電子及背光、照明。

億光表示，於不可見光部分，主要有光耦合器、IR感測器、感測器，其中光耦合器市占為全球前二大，逐漸從過往中低階光耦往中高階光耦邁進，並有供應伺服器光耦，於工業應用持續成長，市占率逐步提升。IR感測器則應用於紅外線監視器上，感測器則供應穿戴裝置、手機應用。

億光表示，未來不可見光應用多元，成長動能會來自於電源供應器、工控機器人手臂、穿戴裝置及儲能充電樁等會有較為顯著成長。億光指出，車用市場市占率逐步增加，並已切入大廠供應鏈。持續拓展車用產品領域，應用元件包含車內外照明、車載顯示背光、IR感測、電源隔離等。

億光今年第1季營收49.05億元，季增10.42%， 年增9.42% ，第1季歸屬母公司業主淨利7.41億， 季增421.8%，年增60.7%，每股純益1.67元。