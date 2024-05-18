晶睿推新品 海外擴產

安控廠晶睿（3454）昨（17）日召開線上法說會，總經理廖禎祺表示，第2季新品推出，有助於提高營收，加上客戶反饋訂單，對全年營運仍謹慎樂觀看待。因應市場需求，今年新產品都將內建AI功能；持續海外漸進擴產，今年海外產能將占四分之一。

晶睿首季營收及獲利為三年新低，每股純益0.02元，廖禎祺表示，跟去年同期相比，主要代工業績不如預期，除了客戶仍在調整庫存，新案進度部分，客戶因為考量AI相關技術規格導入而產生影響。

法人問及客戶庫存調整進展，廖禎祺強調，與前一季相比，庫存已大幅改善，現金流及原物料周轉率都提升，儘管目前市場仍保守，晶睿仍將嚴控庫存，ODM業務將與客戶收集前端市場狀況，以掌握市場脈動。OBM品牌則聚焦AI及雲端服務，成為今年營運主要動能。