神基三大業務 有望成長
強固型電腦大廠神基（3005）昨（17）日舉行法說會，神基董事長黃明漢指出，今年整體營運將延續近幾年成長趨勢，預期今年會是蠻不錯的一年，維持營收7-12%成長目標。黃明漢透露，神基年底將推另一款採用微軟+英特爾（Wintel）架構的Edge AI產品，將在6月台北國際電腦展展出。
神基預期，本季相比首季持平或小幅增長，主要來自強固電腦業務，關鍵是6月美國政府採購狀況，車用、綜合機構件業務則持平。
神基預期今年三大業務皆會成長，強固電腦是今年主要增長動能，綜合機構件、車用業務相較去年低個位數增長，全年營收維持7-12%成長目標。
針對強固型電腦業務，神基今年持續推進AI新品計畫，今年首季發表採用高通最新一代CP的是Edge AI產品，即將出貨，希望為今、明年帶來更多營收成長。
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