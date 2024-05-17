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晶睿首季業績衰退 盼AI安防及雲端新品提供新動能

中央社／ 台北17日電

智慧安防品牌晶睿通訊總經理廖禎祺今天表示，第1季營收及獲利是近3年同期新低，主因是代工事業群的業績不如預期，除了客戶仍在調整庫存，新案進度部分，客戶也因考量AI相關技術規格導入而延遲。

晶睿通訊今天舉行線上法說會，廖禎祺指出，看好地端人工智慧（AI）、雲端安防服務兩項新產品帶動業績，代工業務除加速新產品進入量產，也繼續專注北美市場發展；近期拓展的東南亞客戶的電信合作案也開始出貨，主要為具人工智慧（AI）包括攝影機搭影像管理軟體的新產品。

廖禎祺說明，自有品牌的通路訂單相對保守，垂直市場、交通專案互有消長，由於邊緣運算人工智慧（Edge AI）影像分析及雲安防服務的熱潮，在近兩個月的日本、美國、歐洲展會上，對相關新品及新功能詢問度非常高，接下來仍將以北美市場為發展重點。

他解釋，美、日拓展雲端安防服務，且受益美國的國防授權法案（NDAA），接下來服務會陸續前進澳洲、紐西蘭與英國。

至於越南與菲律賓，晶睿主要著重在AI安防解決方案，提供AI安防攝影機搭配影像管理軟體的站台。安防產業不像過去銷售網路攝影機，銷售設備主要轉型為銷售解決方案，在後端軟體、雲端服務，增加後端軟體競爭力，提高毛利率。

針對AI安防解決方案（包含AI攝影機及AI管理站台），晶睿專注在台灣、紐澳及印度市場，並陸續布局越南、泰國、菲律賓。

晶睿預估，2024年越南產能將占整體產值的1/4，未來會持續增加。

晶睿通訊公布今年第1季合併營收新台幣15.8億元，較去年同期減少34.7%，歸屬母公司業主淨利194.4萬元，年減98%，每股盈餘0.02元。

AI 晶睿

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