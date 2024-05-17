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藍天4月淨利1.22億元 EPS 達0.21元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

藍天（2362）因近期股價飆漲達到公布注意交易資訊標準，故公布今年4月財務數字，單月歸屬於母公司業主淨利達1.22億元、年減13.3%，單月每股純益（EPS）達0.21元。

藍天今年4月營收24.05億元、年增9.47%，稅前純益1.84億元、年增4.2%，歸屬於母公司業主淨利1.22億元、年減13.3%，單月EPS達0.21元。

藍天17日收在62.2元，上漲1.3元、上漲2.13%。累計藍天短線連七日上漲，漲幅達45.16%。

藍天今年首季合併營收55.27億元，季減18.1%、年增0.3%，毛利率21.2%，季增1.9個百分點、年增1.3個百分點，營益率7.9%，季增1.6個百分點、年增0.8個百分點。業外收益近5.5億元，年增347%，也較前季由負轉正。帶動稅後純益來到8.3億元。

展望後市，藍天看好整體筆電需求回溫，第2季備戰中國大陸618購物節及亞太地區景氣回溫之預期效應。

藍天今年4月筆電出貨16萬台，為近5個月新高，NB事業營收21.6億元，近6個月新高，單月營收月增23%、年增12%，在AI PC需求即將帶來的關鍵動能驅動下，第2季可望續創佳績，力拼季增、年增目標。

營收 筆電

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