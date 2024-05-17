神基法說會／看旺今年營運 Edge AI 新產品電腦展登場

強固型電腦大廠神基（3005）17日舉行法說會，展望後市，神基董事長黃明漢指出，今年整體營運將延續近幾年成長趨勢，預期今年會是一個蠻不錯的一年，全年營收目標維持7-12%成長目標。此外，黃明漢透露，神基今年底將推出另一款Edge AI產品，採用微軟Windows搭配英特爾（Intel）晶片的Wintel架構，將先在6月台北國際電腦展展出。

展望第2季，神基預期，第2季相比首季持平或小幅增長，增長主要來自強固電腦業務，關鍵仍是看6月美國政府採購狀況，至於車用、綜合機構件業務則持平。

整體而言，神基預期今年三大業務皆會成長，強固電腦將是今年主要增長動能，綜合機構件、車用業務則相較去年低個位數增長，全年營收維持7-12%成長目標。今年上下半年營收比例約為47：53。

針對強固型電腦業務，神基今年持續推進AI新品計畫，今年首季已發表採用高通最新一代中央處理器（CPU），也是邊緣人工智慧產品，黃明漢表示，目前為止獲得很好的客戶回饋，很快將出貨，希望為今明年帶來更多營收成長。

黃明漢透露，神基預計今年底推出另一款Edge AI產品，採用微軟Windows搭配英特爾晶片的Wintel架構，將先在6月台北國際電腦展展出，已展示給部分客戶，獲得不錯反應。

黃明漢分析，Edge AI產品相較傳統強固型電腦在硬碟與DRAM容量提升，ASP相較既有產品增加100-150美金，長期來看，將有助獲利結構。

黃明漢指出，目前Edge AI產品尚未出貨，但既有倉儲、汽車領域客戶對新品興趣很大，Edge AI產品有機會在第3季底、第4季出貨。

綜合機構件產品方面，目前神基筆電相關生意從去年就一直不太好，延伸到今年仍然低迷。目前看來應該今年第2季底到第3季會變好，一些主要科技領導者包括英特爾都推出Edge AI解決方案，將帶動更多應用，預計今年第3季底到第4季會有更明確訊息，全年來看綜合機構件有機會保持個位數成長。

汽車機構件部分，他指出，今年上半年汽車市場整體景氣不是特別理想，產業略微衰退。不過以今年整體來看，汽車機構件事業群有機會保持個位數成長。