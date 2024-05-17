攸泰科技上市首日漲31%

大眾控旗下「小金雞」強固型電腦廠攸泰科技（6928）16日掛牌上市，每股承銷價為65元，終場收在85.5元，上漲20.5元、漲幅31.53%，正式開啟蜜月行情。展望後市，攸泰科技看好今年衛星通訊、自有品牌兩大成長引擎，有望帶動今年營運交出雙位數增長成績。

攸泰科技主要從事為不同垂直市場提供多樣化結合軟硬體及應用的全方位解決方案，例如衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業。

在財務方面，攸泰科技近三年營收、稅後淨利持續創新高，2023年營收37.2億元，毛利率21.4%，營益率8.43%、稅後淨利率6.93%，毛利率、營益率、稅後淨利率皆持續成長，2023年交出「三率三升」佳績。

根據SIA（Satellite Industry Association）2022全球衛星產業狀況報告，全球衛星通訊相關產業總市場的收入將達到3,840億美元，攸泰科技近年也快速布局低軌衛星領域，包括目前正與工研院合作發展國產「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，以及產發署科專計畫支持的「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」等專案。

攸泰科技預計今年在衛星、自有品牌及海事的耕耘將能收穫豐碩，其中，攸泰科技的衛星相關產品及自有品牌業務，將為2024年主要增長動能。

法人預估，攸泰科技今年航海營收將有雙位數增長、品牌業務有望翻倍、衛星則看增五成，整體而言，預估攸泰科技今年營收相較去年將有兩成增長。

此外，近年全球無人機產業增長迅速，有別於同業自無人機本體切入市場，攸泰科技選擇以技術含量較高的控制器布局，其產品已打入亞洲大廠供應鏈。

為提供客戶完整解決方案，攸泰科技在既有控制器產品基礎上，首度推出無人機本體，可應用在救災、國防、警用領域，將成為公司營運新動能。