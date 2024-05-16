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崇越首季每股賺4.11元創同期高 看好全年營運

中央社／ 台北16日電

半導體材料通路商崇越科技今天召開法人說明會，公布第1季母公司業主淨利新台幣7.75億元，季增22.3%，年增4.7%，每股盈餘4.11元，季增22.7%，年增1%，淨利與每股盈餘雙創歷年同期新高。

在高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）強勁需求推動下，崇越透過新聞稿表示，今年半導體景氣於第1季觸底後即將反彈，全年營運看好。

崇越第1季毛利率14.1%，為近年來新高，主因環保工程接案，客戶包含新加坡，越南、馬來西亞的半導體廠、電子廠等高科技業者，近期也有日本廠商接洽，期望將純廢水處理、無塵室、機電空調等經驗複製到海外其他地區。

崇越指出，由於半導體產能復甦，帶動矽晶圓、光阻、石英、晶圓載具等半導體材料拉貨走強，3月矽晶圓海外出貨已明顯成長，並持續依照LTA長期合約出貨。4月營收創單月營收新高、達46.8億元，月增13.1%，年增18.5%，隨著海外客戶新廠產能開出，今年營運可望再添動能。

因應台灣半導體產業持續朝先進製程推進，石英產品需求量擴增，崇越科技關係企業崇越石英投資15億元擴建3廠，嘉義朴子新廠4月落成，目前正在進行PCN製品變更通知，並加緊驗證評估作業，預計明年初開始量產貢獻營收，年產能可望成長5成。

崇越表示，在AI掀起的浪潮下，封測大廠也卡位擴充先進封裝產能，崇越積極切入並開發新材料，引進底部填充劑（Underfill）、離形膜、3D IC晶片堆疊金屬細線路接合技術、高頻寬記憶體（HBM）封裝應用的膠材等，切入CoWoS材料市場，將帶來新的成長動能。

半導體 矽晶圓

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