建通（2460）受惠新需求、新產品等四大利基，今年營收逐季成長，由於銅價回升，將回沖第1季的存貨跌價損失，第2季力拚損益兩平，加上台灣廠、越南廠下腳料出貨放大，可望推升獲利，下半年營運將較上半年明顯回溫。

建通昨（16）日表示，本波銅價是在4月初開始上漲，第1季底提列1,200萬元存貨跌價損失；不過，銅價近期回升，外界預期，存貨跌價損失可望全數回沖。

在新機會方面，由於安全考量下，中國大陸確定將導入端子的新絕緣安規，三年內全面轉換絕緣端子。建通評估，公司因掌握一次成型的專利技術，製造成本與報價具備優勢，新規將使端子行業出現百年一見的洗牌，新品第4季將推出，全面搶攻市占率。

在產能方面，建通台灣銅廠營收及效益，第3季起有明顯挹注，其中，微晶銅桿已小量出貨，平板銅也已獲國內連接器廠認證。另外，銅排設備將在6月初進駐，7月試量產。最複雜的異型銅則有四個產品送三個以上車用客戶認證中，若認證順利，今年將可出貨。

在越南廠部分，越南出口銅下料需課徵22%關稅，建通越南廠生產製程所產出銅下料，皆能自行回收熔煉再生利用，亦可在越南當地自行收購較低單價的銅下料，可有效降低進料成本。為因應越南新的環保法規，建通申請新的環保執照，將在6月取得執照，未來銅下料貢獻將明顯放大。

至於大陸蘇州廠，除異型導體銅材加工量增加外，產線也將擴增。