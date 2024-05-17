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宏正今年營收溫和向上

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

宏正（6277）昨（16）舉行線上法說會，公司表示，上半年市場雜音較多，樂觀看待下半年營運將隨著全球經濟景氣轉揚而好轉，全年可望溫和成長，專業影音、企業用KVM（多電腦切換器）、中小企業用KVM為三大成長重點。

宏正主要產品包含高規格專業KVM、資安KVM，中小企業產品KVM，預約系統、環控、矩陣、分散式影音架構，同時持續布局新產品包含優聲學、專業影音、SOHO產品。

宏正指出，該公司去年拿下美國日本KVM大單，因此基期較高，但隨著半導體產業將回到成長周期，預期第2季起銷售動能將逐漸轉強。

宏正指出，今年雖沒有像去年一樣，取得美國及日本客戶大單，但也拿下台灣軍方四年訂單，且持續爭取專案需求，目前KVM產品仍呈現穩定成長。專業影音產品方面，目前歐洲市場較為低迷，下半年可望溫和復甦；美國市場方面，來自政府等需求不錯，該公司新產品也獲得市場不錯的回應。

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