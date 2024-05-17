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創意面臨不確定因素干擾

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
創意董事長曾繁城。 聯合報系資料庫
創意董事長曾繁城。 聯合報系資料庫

台積電轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）昨（16）日召開股東常會，董事長曾繁城示警，今年大環境包括俄烏戰爭、以巴衝突都尚未結束，對消費性產品等經濟狀況多少有點影響，但整體上應有些成長。

創意今年前四月合併營收73.83億元，年減13.5％，反映外在不確定性因素干擾。創意總經理戴尚義坦言，總體經濟仍有高度不確定性，戰爭因素持續干擾消費性市場，且之前相關庫存較高，仍在消化中。半導體業雖然因為AI、高效能運算（HPC）等應用而成長，但其實很多部分還是下滑。

戴尚義指出，創意去年營運成長動能不減，締造亮眼業績，2023年合併營收為262.41億元，連四年創新高，每股純益26.18元，為歷史次高。該公司去年委託設計（NRE）與量產業務都維持成長，毛利率稍微下滑，主要是5奈米製程NRE專案的設計定案遞延，獲利未能持續增加，但已連兩年賺逾兩個股本。戴尚義認為，隨著ChatGPT與輝達引發AI浪潮，相關設備與應用需求大增，這使得系統及品牌大廠更積極投入資源，自行開發ASIC晶片，創意的機會也可望大增。

展望今年，戴尚義強調，來自國際大廠的AI委託設計案仍絡繹不絕，且各大品牌客戶對先進製程技術與先進封裝的需求依然暢旺，可預期全球ASIC市場仍將商機不斷，創意營運成長隨之可期。他說，面對AI ASIC市場高速成長商機，創意會以嚴謹態度選擇客戶與具有量產潛力的設計服務專案，提高研發資源的投資報酬率。

面對地緣政治衝突不斷，戴尚義強調，基於出口管制措施，創意將謹慎選案，以規避地緣政治風險，在AI方面投資會逐步轉化為中長期成長動能。

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