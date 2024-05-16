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矽光子族群持續發光 聯鈞大漲7% 矽格漲幅逾半根停板

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（16）日早盤勁揚，盤中一度拉升至21515.52點，大漲逾300點，創下歷史新紀錄，盤面上矽光子族群受惠先進封裝技術需求爆發，帶動股價勁揚，聯鈞（3450）盤中大漲逾7%，矽格漲幅逾半根停板，智邦（2345）、台星科（3265）等也有超過3%的漲幅。

聯鈞主要從事封裝測試代工生產及製程設計服務，具備雷射元件開發技術，已具有矽光子技術，2024年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證矽光子，搭上AI與Sora題材，因而吸引投資人追捧，激勵股價走強。

聯鈞具備雷射元件開發技術，在光通訊、光資訊元件產品線齊全，法人預期，因AI伺服器及機器訓練需大量資料傳輸，傳輸速度愈來愈快，訊號耗損和熱量將是挑戰，矽光子將扮演重要角色。

矽格（6257）攜手旗下台星科揮軍CoWoS先進封裝報捷。受惠AI需求大爆發，台積電（2330）CoWoS先進封裝產能供不應求，相關訂單大幅外溢，不少國際大廠上門找矽格與台星科協助供應產能，由矽格提供測試，台星科主攻封裝，營運吞補丸。

矽格主要鎖定當中的測試服務，去年開始與IC設計客戶合作，目前已順利小量試產，在累積足夠的基礎經驗值後，配合客戶的腳步，有望跟隨產業趨勢逐步放量。矽格4月合併營收15.01億元，月增近3%，年增逾25%；累計前4月合併營收為56.63億元，年增加近18%。

智邦首季毛利率20.87%；合併稅後純益22.44億元，季減0.4%，年增10.1%，每股純益4.02元。法人表示，智邦首季雖拿下網通族群每股獲利王，但營運仍受上游半導體缺貨影響，預期本季供貨狀況轉為順暢，AI相關產品線動能可望較首季成長，帶動本季營收可望季增逾一成。

台星科 矽格

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