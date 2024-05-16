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攸泰科技掛牌上市 首日早盤大漲逾三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
攸泰科技以強固電腦起家，圖為資深副總 廖珊如 （左）與攸泰科技資深協理楊秉叡 (右)。王郁倫／攝影
攸泰科技以強固電腦起家，圖為資深副總 廖珊如 （左）與攸泰科技資深協理楊秉叡 (右)。王郁倫／攝影

大眾控（3701）旗下強固型電腦廠攸泰科技（6928）16日掛牌上市，每股承銷價為65元，今早以86.5元開出，漲幅超過三成，正式開啟蜜月行情，展望後市，攸泰科技看好今年衛星通訊、自有品牌及無人機三大成長引擎，有望帶動今年營運交出雙位數增長成績。

攸泰科技成立於2011年，主要從事為不同垂直市場提供多樣化結合軟硬體及應用的全方位解決方案，例如衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業。

以攸泰科技業務應用營收比重來看，2023年海事業務占比達68%、客製化服務12%、自有品牌10%、衛星10%，其中，近年自有品牌睿剛電訊（RuggON）和衛星通信更是成長迅速。

根據SIA（Satellite Industry Association）2022全球衛星產業狀況報告，全球衛星通訊相關產業總市場的收入將達到3,840億美元，攸泰科技近年也快速布局低軌衛星領域，包括目前正與工研院合作發展國產「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，以及產發署科專計畫支持的「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」等專案。

同時，由於看準東南亞超過 25,000 個島嶼區域的衛星市場潛力，攸泰科技即將於5月29日赴新加坡參加Satellite Asia 2024，探索東南亞衛星市場的發展趨勢和商機。

在財務方面，攸泰科技近三年營收、稅後淨利持續創新高，2023年營收37.2億元，毛利率21.4%，營益率8.43%、稅後淨利率6.93%，毛利率、營益率、稅後淨利率皆持續成長，2023年交出「三率三升」佳績。

攸泰科技預計今年在衛星、自有品牌及海事的耕耘將能收穫豐碩。其中，攸泰科技的衛星相關業務，及自有品牌RuggON的無人機，將為主要增長動能，帶動攸泰科技今年營運表現有望超過去年。

此外，近年全球無人機產業增長迅速，有別於同業自無人機本體切入市場，攸泰科技選擇以技術含量較高的控制器佈局，其產品已打入亞洲大廠供應鏈。

為提供客戶完整解決方案，攸泰科技在既有控制器產品基礎上，首度推出無人機本體，並已於2024年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World）上展示無人機完整解決方案，可應用在救災、國防、警用領域，將成為公司營運新動能。

東南亞 無人機

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