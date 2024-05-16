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台積電 ADR 換算衝上千元 股價飆855元天價、市值22.17兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電 ADR 換算衝上千元 股價飆855元天價、市值22.17兆。（路透）
台積電 ADR 換算衝上千元 股價飆855元天價、市值22.17兆。（路透）

美股周三收紅，台積電ADR上漲2.4%，收155.58美元，再創收盤新高，換算台北交易股價首度衝上1,000元大關，台積電（2330）16日跳空開高，以852元開出，市值站上22兆元，股價一度衝達855元，續創歷史新高，大漲16元，市值飆至22兆1,744億元，領軍台股再創歷史新高，貢獻大盤指數133點。

美股三大指數周三收盤同創高， 那斯達克綜合指數上漲231.21點，漲幅1.4%，收在16,742.39點，連續二日創下收盤新高；標普500指數漲61.47點，漲幅1.2%，收在5,308.15點；道瓊工業指數漲349.89點，漲幅0.9%，收在39,908.00點；費城半導體指數大漲2.9%。

台股16日以21,319.02點開出，上漲171.81點，指數開高走高，一度衝達21,482.76點，盤中大漲逾300點，台積電為領攻要角，台積電ADR再創收盤新高，台積電早盤以852元開出，股價開高後一度衝達855元，上漲16元，漲幅1.9%。

台積電4月合併營收2,360.21億元，月增20.9%，創單月歷史次高，增加59.6%；累計今年前4月合併營收8,286.65億元，改寫歷史同期新高，年增26.2%；台積電董事會通過今年第1季擬配發4元現金股利，較先前一次季配息3.5元再提高，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

台積電預期今年第2季美元營收為196～204億美元，季增3.9～8％， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3元，預估新台幣合併營收將達6,330.8～6,589.2億元，季增6.8～11.1％，毛利率51～53%，將比第1季53.1%略減。

台積電 營收

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