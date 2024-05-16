AI伺服器強勁 鴻海早盤股價漲近5%創16年高點
工業富聯看好今年人工智慧AI伺服器強勁成長，激勵母公司鴻海今天開盤股價勁揚，最高漲4.98%至179元，創2008年6月上旬以來的16年高點，市值增加至新台幣2.48兆元，穩居台股個股第2大。
工業富聯看好今年雲端服務商資本支出強勁，帶動AI伺服器拉貨，預估今年AI貢獻占雲端運算營收比重40%，AI伺服器占全球市占率可到40%。
鴻海指出，第1季AI伺服器業績占鴻海整體伺服器比重接近4成，全年AI伺服器營收成長預計超過40%目標不變，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比，也將超過4成，預估2025年伺服器營收規模會再增加。
工業富聯表示，在AI業務，價值鏈涵蓋上游繪圖晶片（GPU）模組、基板及後端AI伺服器設計與系統整合等業務，可提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務。
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