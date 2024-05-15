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長榮股價轉弱 四個原因

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮（2603）首季每股純益（EPS）逾8元，獲利年增逾2.4倍，但昨（15）日股價卻大跌半根停板，法人分析應有四點因素，一、市場對首季獲利預期過高；二、營業成本增加；三、ETF可能剔除成分股；四、短線漲多回檔。

業界人士分析，市場近日盛傳長榮第1季每股純益高達13元-14元，導致投資人期待過高。長榮昨股價收203.5元，跌11.5元，跌幅達5.35%。

至於「營業成本增加」，專家分析，長榮首季營業成本數字增加有兩個原因，一是繞行好望角里程拉長，加上貨量增加，各項成本一定提高。另外。長榮去年合併新加坡的另一船隊，營運規模擴大，營業成本當然提高。另外，高息ETF 00940傳在將本周五（17日）剔除長榮作成分股，業界認為，長榮近日股價暴衝，可能影響殖利率，或為考量之一；四、短線漲多，投資人居高思危、獲利了結，而呈現多殺多。

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