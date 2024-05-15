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CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

保瑞 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
保瑞相關權證
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保瑞（6472）今年第1季稅後純益7.16億元，季增26.6%，年減31%；每股純益（EPS）7.07元，仍為生醫族群獲利王。

保瑞收購的美藥廠Upsher-Smith在4月將納入合併營收認列，進度較預期提早一季，預估貢獻今年營收53億元；因USL在保瑞之前併入的安成缺乏的品牌學名藥市場已布局，未來安成將積極進行相關產品開發。另因USL在美國地區擁有倉儲及完整物流系統，也可有效降低安成相關成本支出，保瑞團隊進駐後，約需進行一至二季營運調整與產線優化。看好保瑞後市的投資人，可布局價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證。

（永豐金證券提供）

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保瑞 布局

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