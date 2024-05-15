華碩 挑價內外10%

華碩（2357）今年首季每股純益（EPS）7.33元，優於市場預期。法人表示，AI PC的推出帶動下半年至2025年全球PC需求復甦，且伺服器營收維持強勁，法人將華碩調升至「增加持股」評等，目標價由438元上修至540元。

法人預期，AI PC引領全球PC產業復甦，2024年全球PC需求年增低個位數，華碩業績成長的相關動能包括AI PC問世、Win10終止支援將驅動企業換機潮。此外，華碩將於5月21日推出搭載Qulcomm Snapdragon X Elite晶片的AI PC，瞄準高階市場，將帶動相關營收。

權證發行商建議，看好華碩後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。