華碩 挑價內外10%
華碩（2357）今年首季每股純益（EPS）7.33元，優於市場預期。法人表示，AI PC的推出帶動下半年至2025年全球PC需求復甦，且伺服器營收維持強勁，法人將華碩調升至「增加持股」評等，目標價由438元上修至540元。
法人預期，AI PC引領全球PC產業復甦，2024年全球PC需求年增低個位數，華碩業績成長的相關動能包括AI PC問世、Win10終止支援將驅動企業換機潮。此外，華碩將於5月21日推出搭載Qulcomm Snapdragon X Elite晶片的AI PC，瞄準高階市場，將帶動相關營收。
權證發行商建議，看好華碩後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上的商品介入。（凱基證券提供）
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