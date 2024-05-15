快訊

台灣觀光海域生態壓力大 大鵬灣、東北角、北海岸居前3

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

華碩 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
華碩相關權證
華碩相關權證

華碩（2357）今年首季每股純益（EPS）7.33元，優於市場預期。法人表示，AI PC的推出帶動下半年至2025年全球PC需求復甦，且伺服器營收維持強勁，法人將華碩調升至「增加持股」評等，目標價由438元上修至540元。

法人預期，AI PC引領全球PC產業復甦，2024年全球PC需求年增低個位數，華碩業績成長的相關動能包括AI PC問世、Win10終止支援將驅動企業換機潮。此外，華碩將於5月21日推出搭載Qulcomm Snapdragon X Elite晶片的AI PC，瞄準高階市場，將帶動相關營收。

權證發行商建議，看好華碩後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 華碩

延伸閱讀

長榮（2603）每股盈餘8.14元…網喊完了？ 專家：嫌太少可以去比較台積電

研華賣華碩持股 市場關注

研華處分8百多張華碩 交易總金額逾3.5億元

3千萬房產被詐團過戶！翁LINE群被騙960萬 警證實臨櫃加面交8次

相關新聞

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是...

廣積本季營運將成長

工業電腦廠廣積（8050）第2季在美系客戶POS大單放量下，將帶動本季營收交出優於首季的成績，也將成為今年主要增長動能；...

台虹泰國廠 切入汽車鏈

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）昨（15）日宣布，旗下安美德春武里工業園區泰國廠開幕，該廠今年首季完成正...

大聯大：伺服器逐季成長

IC通路商大聯大（3702）昨（15）日於法說會指出，目前市場機會大於挑戰，看好今年伺服器市場將逐季成長，該公司會把握相...

正崴上季 EPS 0.83元 多元化布局

正崴昨（15）日公布首季稅後純益3.82億元，季增1.5%，優於去年同期稅後淨損6.34億元，每股純益0.83元。

碩天Q1每股賺5.49元

UPS品牌廠碩天（3617）昨（15）日於法說會表示，為降低美中貿易戰帶來的關稅干擾，正持續擴大菲律賓產能，有助降低成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。