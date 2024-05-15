快訊

台灣觀光海域生態壓力大 大鵬灣、東北角、北海岸居前3

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

啟碁 選逾90天期

經濟日報／ 記者周克威整理
啟碁相關權證
啟碁相關權證

啟碁（6285）受惠於低軌道衛星網路家用終端需求成長，以及車用充電樁量產出貨，再加上歐、美電信商客戶5G FWA CPE出貨，市場預估第2季營運可望明顯轉強。

市場法人指出，第2季雖北美5G FWA CPE出貨穩定，但因歐洲5G FWA出貨將遞延至明年第3季，預期Connected Home營收約略持平於上季。此外，低軌道衛星網路家用終端出貨增加，車用充電樁開始量產，Networking帶動營收走高，預估啟碁第2季營收308.2億元，季增20.4%，稅後純益10.1億元，季增34.7%，每股純益（EPS）2元。看好個股後市的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期90天期以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

5G 營收

延伸閱讀

台泥Q1財報耀眼 獲利跳增39%

家樂福中原店停業半年升級回歸 8特色專區搶先看

桃園公車拚2030全面電動化 民代憂「呷緊弄破碗」

全民權證／啟碁 挑價內外15 %

相關新聞

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是...

廣積本季營運將成長

工業電腦廠廣積（8050）第2季在美系客戶POS大單放量下，將帶動本季營收交出優於首季的成績，也將成為今年主要增長動能；...

台虹泰國廠 切入汽車鏈

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）昨（15）日宣布，旗下安美德春武里工業園區泰國廠開幕，該廠今年首季完成正...

大聯大：伺服器逐季成長

IC通路商大聯大（3702）昨（15）日於法說會指出，目前市場機會大於挑戰，看好今年伺服器市場將逐季成長，該公司會把握相...

正崴上季 EPS 0.83元 多元化布局

正崴昨（15）日公布首季稅後純益3.82億元，季增1.5%，優於去年同期稅後淨損6.34億元，每股純益0.83元。

碩天Q1每股賺5.49元

UPS品牌廠碩天（3617）昨（15）日於法說會表示，為降低美中貿易戰帶來的關稅干擾，正持續擴大菲律賓產能，有助降低成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。