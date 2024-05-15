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光寶科、燿華 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
光寶科、燿華相關權證
光寶科、燿華相關權證

光寶科（2301）與燿華（2367）近期股價相對強勢，在資金回流科技股帶動下，權證發行商表示，可挑價外且長天期的相關認購權證操作。

光寶科雖消費性產品仍未見到明顯復甦，如遊戲機、消費用網通等產品，惟去年第4季起部分消費性電子如NB、DT電源產品年對年衰退幅度已收斂。此外，高毛利核心事業如雲端運算、光電半導體、高階IT電源為主要成長動能。

雖整體需求仍未如期待復甦，光寶仍聚焦於高成長及較高毛利率的產品線，如高端伺服器電源、充電樁、高階光電半導體產品等。高端伺服器隨供應鏈料況逐漸緩解，下半年為主要出貨旺季，目前仍以電源規格仍以3KW、5.5KW 為主，預估高階伺服器電源營收將占雲端電源部門從2023年的7~8%提升至2024年的10~15%。

耀華今年第1季營收季增14.6%至41.63億元、年增20.2%，受惠高毛利衛星產品營收占比提高，加上稼動率由七成回升至八成以上，毛利率為16.3%；營業利益2.57億元，由虧轉盈；受惠新台幣貶值貢獻匯兌收益，業外收入0.35億元，稅後純益2.76億元，每股純益（EPS）0.41元，本業獲利由虧轉盈。燿華第2季低軌道衛星產品，除受惠地面終端裝置放量之外，大客戶的天上衛星產品也有望於本季開始出貨，由於天上衛星產品單價與獲利貢獻，都優於地面裝置，有望帶動燿華獲利能力提升。

光寶科 燿華

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