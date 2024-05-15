櫃買挺企業 四招拚永續

近年全球在追求永續發展的浪潮下，各界愈加重視永續資訊的揭露內容及品質。金管會於2023年3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，櫃買中心已推出ESG數位平台，協助企業揭露ESG資訊，並將持續辦理教育宣導，助力企業培育永續人才。期能引導企業完善揭露其永續資訊，相關提升永續資訊措施分為四大構面。

一、深化企業永續治理文化並將永續資訊管理納入內控制度。已訂定永續發展委員會組織規程參考範例，引導上櫃公司設置永續發展委員會（永續長），並透過公司治理評鑑鼓勵編製與申報之永續報告書宜經董事會通過；金管會於今年4月22日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，要求上櫃公司應將永續資訊管理作業納入內部控制制度，並列為年度稽核計畫之必要稽核項目；櫃買中心將配合修訂「公開發行公司內部控制制度有效性判斷參考項目」，協助企業依實務狀況建立必要的永續資訊相關內控制度。

二、強化永續報告書揭露品質與加強確信機構管理。針對2022及2021年度永續報告書之審閱結果及建議，已公告於櫃買中心網站，提升永續資訊揭露之完整性、可比較性及一致性，同時也抽核產業永續指標之會計師確信工作底稿，檢視確信程序是否符合規範；今年起規劃擴大永續報告書審閱家數，並以風險基礎選擇審閱對象，審閱重點聚焦於GRI準則遵循、重大主題鑑別、氣候相關資訊及產業永續指標等四個面向。期透過審閱機制提升永續資訊品質，並避免資訊不實或誇大。

三、推出ESG數位平台及專區，協助揭露永續資訊。近期已推出新版ESG數位平台，除擴增ESG指標及整合上櫃公司ESG資訊外，因應2025年全體上櫃公司均需編製永續報告書，將於明年進階推出永續報告書之產製功能；目前仍有近七成中小型上櫃公司沒有編製永續報告書經驗，櫃買中心在官網設置「ESG專區」的永續報告書網頁已提供各種永續報告書參考資訊。並將規劃製作宣導電子手冊，整理編製永續報告書可運用之資源（含連結）；2023年8月推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」提供我國接軌架構、IFRS永續揭露準則等，並提供客製化查詢單一公司專屬路徑圖之功能。

四、積極辦理教育宣導，培育永續人才。預計今年下半年舉辦永續資訊及溫室氣體盤查相關之宣導會和教育訓練課程，並對企業編製永續報告書之實務作業，提供相關指引及揭露參考範例。