聯發科旗下 ITH上市案通過
聯發科又有小金雞將掛牌，轉投資驅動IC廠ITH-KY（6962）為今年台股首家申請股票第一上市的外國企業，臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會昨（15）日審議ITH-KY初次申請股票第一上市案，審議結果為「通過」，惟本案尚須提報證交所董事會核議。
如果順利通過證交所董事會核議，ITH-KY最快今年下半年掛牌，聯發科現階段持有ITH股權約11.91%。
ITH Corporation主要從事顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務，申請上市資本額新台幣45.23億元，產品內銷3.45%、外銷96.55%，董事長為梁公偉，全體七席董事持股比率17.96%，輔導上市承銷商為永豐金證券。
該公司2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益分別為89.58億元、48.38億元、16.15億元、8.43億元，每股稅後盈餘依序為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。
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