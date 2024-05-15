快訊

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

聯發科旗下 ITH上市案通過

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

聯發科又有小金雞將掛牌，轉投資驅動IC廠ITH-KY（6962）為今年台股首家申請股票第一上市的外國企業，臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會昨（15）日審議ITH-KY初次申請股票第一上市案，審議結果為「通過」，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

如果順利通過證交所董事會核議，ITH-KY最快今年下半年掛牌，聯發科現階段持有ITH股權約11.91%。

ITH Corporation主要從事顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務，申請上市資本額新台幣45.23億元，產品內銷3.45%、外銷96.55%，董事長為梁公偉，全體七席董事持股比率17.96%，輔導上市承銷商為永豐金證券。

該公司2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益分別為89.58億元、48.38億元、16.15億元、8.43億元，每股稅後盈餘依序為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。

股票 證交所

延伸閱讀

富威電力股東會通過申請股票上市案 下個月提出申請

證交所引資 十大咖助陣

聯發科、緯創 四檔耀眼

生成式AI生態浪潮洶湧 聯發科天璣在端側投下「定海神針」

相關新聞

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是...

廣積本季營運將成長

工業電腦廠廣積（8050）第2季在美系客戶POS大單放量下，將帶動本季營收交出優於首季的成績，也將成為今年主要增長動能；...

台虹泰國廠 切入汽車鏈

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）昨（15）日宣布，旗下安美德春武里工業園區泰國廠開幕，該廠今年首季完成正...

大聯大：伺服器逐季成長

IC通路商大聯大（3702）昨（15）日於法說會指出，目前市場機會大於挑戰，看好今年伺服器市場將逐季成長，該公司會把握相...

正崴上季 EPS 0.83元 多元化布局

正崴昨（15）日公布首季稅後純益3.82億元，季增1.5%，優於去年同期稅後淨損6.34億元，每股純益0.83元。

碩天Q1每股賺5.49元

UPS品牌廠碩天（3617）昨（15）日於法說會表示，為降低美中貿易戰帶來的關稅干擾，正持續擴大菲律賓產能，有助降低成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。