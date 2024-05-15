快訊

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

藥華藥拓市 獲利向上

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（15）日舉行第1季法說會，公司表示，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈好。

藥華藥首季財報毛利率達88%、季增3個百分點。營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，季增1.84倍，每股純益（EPS）1元，為藥華藥本業首次賺錢。

藥華藥表示，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）全球銷售持續成長；相對的第1季費用較去年同期和上一季均減少，主要為控管管理及銷售費用。以目前趨勢，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳。

藥華藥表示，全球營運穩健成長，美國市場4月營收有雙位數成長。日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著滾動提升，創下出貨新高。

全球布局方面，近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。

營收 藥華藥

延伸閱讀

冒充「小哥哥艾理」團隊邀女假拍片真性侵 橋院裁定5萬交保

鴻海（2317）EPS僅1.59為非戰之罪！ 小散戶：AI及電動車「雙刀流」即將登場

鴻海（2317）EPS僅1.59！ 小散戶「兩個大麻煩」：認列夏普面板減損105億元

藥華藥本業賺錢了

相關新聞

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是...

廣積本季營運將成長

工業電腦廠廣積（8050）第2季在美系客戶POS大單放量下，將帶動本季營收交出優於首季的成績，也將成為今年主要增長動能；...

台虹泰國廠 切入汽車鏈

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）昨（15）日宣布，旗下安美德春武里工業園區泰國廠開幕，該廠今年首季完成正...

大聯大：伺服器逐季成長

IC通路商大聯大（3702）昨（15）日於法說會指出，目前市場機會大於挑戰，看好今年伺服器市場將逐季成長，該公司會把握相...

正崴上季 EPS 0.83元 多元化布局

正崴昨（15）日公布首季稅後純益3.82億元，季增1.5%，優於去年同期稅後淨損6.34億元，每股純益0.83元。

碩天Q1每股賺5.49元

UPS品牌廠碩天（3617）昨（15）日於法說會表示，為降低美中貿易戰帶來的關稅干擾，正持續擴大菲律賓產能，有助降低成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。