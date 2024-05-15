台虹泰國廠 切入汽車鏈

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）昨（15）日宣布，旗下安美德春武里工業園區泰國廠開幕，該廠今年首季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能，並積極切入泰國汽車產業供應鏈。業界認為，該廠象徵PCB上游布局泰國最快的成功案例。

台虹指出，泰國廠面積近4.2萬平方公尺（約1.2萬坪），是台虹在東南亞的重要生產基地。待全面竣工後，將為集團增加50%的產能。第一工廠及辦公大樓2023年底竣工，即投入生產試做，整體產線調教順利，今年第1季完成量產準備。

台虹指出，2017年起展開全球布局，2022年決定赴泰國設廠，期間發生全球經濟情勢劇變，各界重視強化供應鏈韌性，並加速重組。泰國廠運營為該集團全球布局注入新動力。現階段全球前三大軟板廠都在東南亞設有廠房或處於建廠階段，台虹泰國廠將使整體東南亞軟板供應鏈更為完善。

此外，泰國為東南亞汽車生產重鎮，有完整的產業生態鏈。台虹指出，該公司是目前唯一在泰國設廠的軟板材料供應商，並具備完整的車用材料量產實績及品質認證系統，將在泰國汽車產業供應鏈扮演重要角色，提供即時且完善的產品與服務。

昨天開幕活動由台虹董事長孫達汶、總經理江宗翰以泰國廠總經理劉玲君共同主持。台虹指出，泰國廠啟用，集團將藉此掌握全球經濟情勢轉型契機，提升產品質量和服務水準。