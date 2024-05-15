快訊

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

廣積本季營運將成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠廣積（8050）第2季在美系客戶POS大單放量下，將帶動本季營收交出優於首季的成績，也將成為今年主要增長動能；而網通業務也將在第3季重回成長軌道，帶動下半年營運交出優於上半年的成績。

廣積去年拿下美系客戶POS訂單，歸屬於廣積零售業務，該訂單去年底開始小量出貨，今年第2季大量出貨，預計將出到今年底。據悉，該訂單規模達1萬台，且仍有追加訂單的機會。

隨著第2季度及下半年新產品陸續量產，廣積預期本季營運優於首季。而在網通業務及零售業務放量下，下半年營運將優於上半年。

網通業務在經歷庫存調整後，預計第2季回到去年水準，第3季重回成長軌道，全年持平或微幅衰退。而自動化工控業務方面，由於廣積主要市場在歐洲，目前全年看法仍是持平。

廣積預計今年網通業務業務持平或小幅衰退，自動化工控持平，主要增長動能來自零售領域的美系客戶POS大單，預期將帶動廣積本體營收維持去年的水準。

POS 廣積 網通

延伸閱讀

廣積美系客戶POS大單本季放量 將成2024年主增長動能

長榮（2603）還欠一次漲停鎖死…今年站上300元？ 專家：有點困難

力積電銅鑼新廠有助搶國際大單

中法建戰區海上與空中對話機制 習出訪前談空巴大單

相關新聞

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是...

廣積本季營運將成長

工業電腦廠廣積（8050）第2季在美系客戶POS大單放量下，將帶動本季營收交出優於首季的成績，也將成為今年主要增長動能；...

台虹泰國廠 切入汽車鏈

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）昨（15）日宣布，旗下安美德春武里工業園區泰國廠開幕，該廠今年首季完成正...

大聯大：伺服器逐季成長

IC通路商大聯大（3702）昨（15）日於法說會指出，目前市場機會大於挑戰，看好今年伺服器市場將逐季成長，該公司會把握相...

正崴上季 EPS 0.83元 多元化布局

正崴昨（15）日公布首季稅後純益3.82億元，季增1.5%，優於去年同期稅後淨損6.34億元，每股純益0.83元。

碩天Q1每股賺5.49元

UPS品牌廠碩天（3617）昨（15）日於法說會表示，為降低美中貿易戰帶來的關稅干擾，正持續擴大菲律賓產能，有助降低成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。