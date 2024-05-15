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CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

大聯大：伺服器逐季成長

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

IC通路商大聯大（3702）昨（15）日於法說會指出，目前市場機會大於挑戰，看好今年伺服器市場將逐季成長，該公司會把握相關商機，衝刺業績。

大聯大副總經理林春杰指出，AI伺服器近期成為市場焦點，一般伺服器需求也開始逐步回溫，從大聯大業務面角度來看，雖然在AI伺服器能服務的機會有限，但能在高速連接介面、網通，以及DDR5等AI伺服器相關零組件取得商機。

另外，未來部分AI運算將會交由邊緣裝置完成，舉凡AI PC、手機、自動駕駛、物聯網及工業等終端應用在未來AI時代將會全面落地，大聯大將有望藉此切入AI邊緣運算市場。

林春杰表示，目前消費端客戶庫存都已經消化得差不多，預期第2季到下半年有望逐步復甦。不過，目前車用、工業等市場需求出現遞延，須觀察庫存是否可在年底完全去化完畢。

大聯大4月合併營收682.83億元、月減7.2％，年增44％；前四月合併營收2,501.87億元，年增30.2％，為同期次高。

AI 伺服器 大聯大

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