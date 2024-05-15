碩天Q1每股賺5.49元
UPS品牌廠碩天（3617）昨（15）日於法說會表示，為降低美中貿易戰帶來的關稅干擾，正持續擴大菲律賓產能，有助降低成本。碩天首季毛利率50.42%，為單季次高，每股純益5.49元，淡季表現亮眼，公司表示，隨客戶及產品結構改善有成，「毛利率仍有改善的空間」，看好全年獲利增幅將優於營收。
碩天過去幾年歷經美中貿易戰，北美市場關稅高達25%的營運壓力，為避開關稅障礙，逐步將大陸生產逐步移轉至菲律賓或越南委外代工。
隨生產結構調整有成，加上嚴控成本效益發酵，去年稅後純益14.68億元，每股純益16.58元，連兩年創新高。
目前碩天輸往北美市場來自非大陸（菲律賓或越南）產能的占比逾六成。碩天總經理何濂洵表示，目前菲律賓廠為租賃，因營運成本高，除了現有排班調度足以支應訂單外，目前內部規劃改租為買，內部已授權在2,800萬美元額度內購買菲律賓6.9萬平方公尺土地，未來將持續擴充菲律賓產能，以減輕關稅壓力。
碩天首季受惠本業持穩，加上業外匯兌挹注，稅後純益4.99億元，為同期新高，季增75%，年增1.34倍，每股純益5.49元，毛利率更是連兩季站穩50%之上、達50.42%，為歷史次高。
何濂洵表示，毛利率提升主要受惠內部從產品別及客戶別管控利潤率，雖然這個調整可能影響營收，不過，有助於毛利率增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言