電源管理IC廠矽力（6415）董事長陳偉昨（15）日於法說會報喜，強調未來三季業績將逐漸爬升，並期盼下半年業績年增幅回到過往二至三成的軌跡。

矽力首季毛利率回到51.84％，陳偉提到，這是因為車用銷售成長，相關業績占比已近一成，且有急單挹注，使得庫存水位已降到正常水準以下，庫存呆滯提列損失也減少。

展望未來，陳偉樂觀指出，首季新增近百家客戶，消費性與汽車應用需求已有所回升，資料中心應用需求也強勁，筆電應用回溫，目前看未來三個季度，應當都可看到業績逐漸爬升，主要是新產品成為銷售成長點，客戶需求也有回暖跡象。

陳偉坦言，近期總體市場需求沒有增加，但客戶對其產品需求有所上升。至於產品價格壓力，陳偉則說，其第三代產品比重正慢慢爬升，今年新產品逐漸放量對於整體平均銷售單價與毛利率提升有幫助，所以價格壓力不若去年來得大。