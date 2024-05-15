快訊

免再轉搭捷運 高雄將設台鐵「台積電車站」？交通局這樣說

獨／是否被餵藥？2幼子遭悶殺激烈掙扎 姊嘴角疑留「白色粉末」

中職／獅隊噩耗！林靖凱膝蓋韌帶撕裂 休10個月本季報銷

大同財報／第1季每股純益0.28元 連續12季獲利

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
大同公司。圖／聯合報系資料照片
大同公司。圖／聯合報系資料照片

大同（2371）15日公告今年第1季財報，營收108.2億元，季減25.5%，年減2.7%；歸屬於母公司業主淨利6.42億元，季減38.1%，年增41.4%，每股純益0.28元，連續12季獲利。資產活化、電力事業、新能源事業是長期發展重心。

大同表示，公司致力於優化產品結構、減降營運成本，推升第1季營業毛利率達19.27%，高於2023年全年毛利率的16.03%，顯見經營策略與投資架構調整有成，集團整體營運穩健成長，同時業外受惠於台幣貶值之匯兌利益挹注，致本季歸屬於母公司淨利6.42億元年增41%，每股盈餘達0.28元。

大同指出，儘管集團第1季因電子代工事業群受到淡季影響，致合併營收與去年同期相較呈微幅下降，然而隨著事業群積極轉型與開發趨勢產品，未來成長性可期。

大同表示，集團內將有芙蓉大樓資產活化利益認列、變壓器產能增產與CCV特高壓電纜新產線投產，外部淨零商機包含電網強韌基礎建設、能源轉型電力與節能系統設備需求、數位轉型AI智慧應用、光儲合一海外拓展，以及綠電轉供需求趨強等因素加持，皆可望持續推升大同今年營收。

大同 營收

延伸閱讀

外資大買台股逾200億元 近8日買超榜首逾20萬張

巨石阻擋大同大禮部落 族人徒手修繕得卡倫步道嘆：人生最慘震災

影／北港媽祖出巡人潮車潮擠爆 緊急擴大「市區路線管制圖」出爐

太魯閣大同大禮部落聯外道路全坍 族人生計停擺

相關新聞

錸寶拚轉型 拿下雲豹集團14億元儲能櫃合約

錸寶（8104）科技近年積極轉型能源產業，繼第1季公告子公司來穎、達振進行股份轉換，並推動上市櫃掛牌作業後。日前再下一城...

外資看好AI伺服器成長動能 喊買鴻海且目標價上看210元

鴻海（2317）首季財報，毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」，稅後純益220.09億元，每股純益1.59元，預...

鴻海盤中振幅4.94% 法說會後股價開低走高企圖守住紅盤

鴻海（2317）法說會公布首季財報，毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」，稅後純益220.09億元，每股純益1....

亞馬遜參與世芯私募逾5億元 推動股價勁揚！挑戰3千元大關

股后世芯-KY（3661）14日公告，最大客戶亞馬遜（Amazon）將參與其私募，認購約224張股票，總金額約5.3億元...

股東行動主義落實 可成今年股東會議程納外資股東提案

歷經兩年，台灣史上第一個外資股東提案，成功被納入可成今年的股東大會。對可成（2474）提案的外資股東認為，無疑已達到實質...

台積電早盤衝上844元再創新天價 市值同步登高

台積電（2330）15日早盤衝上844元，再創新天價，市值並同步登高突破21.7兆元，隨後漲勢略有收斂至837元，上漲1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。