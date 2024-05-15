大同財報／第1季每股純益0.28元 連續12季獲利
大同（2371）15日公告今年第1季財報，營收108.2億元，季減25.5%，年減2.7%；歸屬於母公司業主淨利6.42億元，季減38.1%，年增41.4%，每股純益0.28元，連續12季獲利。資產活化、電力事業、新能源事業是長期發展重心。
大同表示，公司致力於優化產品結構、減降營運成本，推升第1季營業毛利率達19.27%，高於2023年全年毛利率的16.03%，顯見經營策略與投資架構調整有成，集團整體營運穩健成長，同時業外受惠於台幣貶值之匯兌利益挹注，致本季歸屬於母公司淨利6.42億元年增41%，每股盈餘達0.28元。
大同指出，儘管集團第1季因電子代工事業群受到淡季影響，致合併營收與去年同期相較呈微幅下降，然而隨著事業群積極轉型與開發趨勢產品，未來成長性可期。
大同表示，集團內將有芙蓉大樓資產活化利益認列、變壓器產能增產與CCV特高壓電纜新產線投產，外部淨零商機包含電網強韌基礎建設、能源轉型電力與節能系統設備需求、數位轉型AI智慧應用、光儲合一海外拓展，以及綠電轉供需求趨強等因素加持，皆可望持續推升大同今年營收。
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