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錸寶拚轉型 拿下雲豹集團14億元儲能櫃合約
錸寶（8104）科技近年積極轉型能源產業，繼第1季公告子公司來穎、達振進行股份轉換，並推動上市櫃掛牌作業後。日前再下一城，與雲豹能源子公司—台普威簽訂儲能櫃供貨合約金額達14億元。
錸寶現為台灣少數能一條龍且大量提供儲能櫃整備、生產與維護的廠商。在轉型能源產業有成、加上近期顯示器報價的回升，錸寶今年首季順利轉虧為盈，淨利1,467萬元。歸屬母公司稅後純益45.3萬元，EPS 0.01元。
錸寶今年第1季合併營收達5.5億元，除受惠於能源事業群穩定成長外，顯示器產品虧損也明顯收斂。目前錸寶主要營收成長動能來自能源事業，搭上全球能源市場對儲能櫃的大幅需求，期望在能源領域未來產能與出貨量能長期保持雙位數的成長。
錸寶轉投資公司來穎，自2020年開始投入能源相關領域，逐年成長至2023年近20億元營收規模。產品橫跨國際級消費品牌產品、半導體用不斷電系統電池、交通用不斷電系統電池，到最近期的儲能櫃系統（10呎~40呎等不同規格）等，客戶亦遍及海內外市場。
本月與雲豹集團子公司台普威簽約合作，取得其案場儲能櫃系統訂單正式跨入國內大型儲能案場。錸寶今年2月公告計畫投入30億元儲能櫃案場的開發與運營，錸寶科技與來穎科技希望透過本次與雲豹子公司－台普威的合作，能打造一個台灣在地化且提供全面整合服務的儲能供應鏈。
錸寶科技當前營收比重能源超越顯示器事業，成為錸寶的主要事業體，將有助於大幅降低顯示器景氣高低起伏過大，對營運與財務數據的影響。而全球對半導體、AI及電動車快速增長，對於穩定電力需求將會帶來前所未有的成長，錸寶寄望未來在能源事業群的快速帶動下，再創營運新顛峰。
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