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大聯大法說會／掌握伺服器復甦商機 2024年全力衝訂單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IC通路商大聯大（3702）15日召開法說會並釋出未來營運展望，大聯大指出，目前市場機會大於挑戰，預期今年伺服器市場將會逐季成長，大聯大將會把握相關商機，衝刺業績發展。

副總經理林春杰指出，AI伺服器近期成為市場焦點，且觀察到台積電在HPC產能都是滿載，CoWoS先進封裝也持續擴產當中，加上雲端服務大廠（CSP）開始進行AI、大型語言模型的軍備競賽，除了AI伺服器需求旺盛之外，同時讓一般伺服器需求開始逐步回溫。

林春杰表示，從大聯大業務面角度來看，雖然在AI伺服器能夠服務到的機會有限，但對通路商來說就是高速連接介面及網通等相關市場，以及DDR5相關將會是大聯大在AI伺服器掌握的市場商機，加上一般伺服器當中CPU、GPU及DDR5等半導體元件晶片，大聯大將會全力衝刺相關市場。

大聯大先前已經公告過第2季營運財務預測，以新台幣兌美元匯率32.3：1計算，預期本季合併營收將可望落在1,900～2,000億元、季增4.5%～9.9％，毛利率預估將達3.7%～3.9％、保持在過去長期維持的區間，由於營業費用增加，使第2季稅後淨利將季減12.5%～32.9％至13.06億元～17.06億元，每股淨利將達0.54元～0.78元，低於第1季的1.16元。

AI 伺服器 大聯大

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大聯大Q1每股賺1.16元

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