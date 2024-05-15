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廣達財報／首季三率三升 每股大賺3.13元、創歷年同期新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠廣達（2382）15日公告首季財報，寫下三率三升的好成績，毛利率達8.48%，營益率4.52%，同創歷年同期新高，純益率達4.66%，改寫新高，稅後純益120.68億元，季增17.4%，年增86.4%，創歷年同期新高，每股純益3.13元。

廣達第1季合併營收2,589.39億元，季減10.1%，年減2.7%，毛利率8.48%，季增0.42個百分點，年增1.88個百分點，營益率4.52%，季增0.42個百分點，年增1.57個百分點，純益率4.66%，季增1.09個百分點，年增2.23個百分點。

廣達表示，第1季受惠產品組合優化，毛利率較前季成長。廣達第1季筆電出貨量達1,050萬台，季增1%，優於原先預期的下滑7-9%，較去年同期減少2.8%。

廣達 毛利率

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