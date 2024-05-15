快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

創新板添新兵 IP廠億而得上市蜜月夯、收盤大漲30.53%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

創新板添新兵，嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠商億而得-創（6423）15日以以75元掛牌上市，早盤跳空以94元開出，順利拉開蜜月行情序幕，盤中最高衝達98.5元，終場收在97.9元，上漲22.9元，漲幅30.53%。

億而得在嵌入式非揮發性記憶體領域，主要耕耘邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體（SIP）產品，尤其是多次可程式（MTP）的SIP產品。

億而得去年營收1.87億元，稅後純益3,202萬元，每股純益1.19元；但隨著景氣回溫，系統單晶片（SoC）設計的需求不斷成長，今年第1季合併營收5,988.9萬元，年增31.06%，每股純益0.56元。

根據拓墣產業研究所的調查，去年全球矽智財的市場規模高達67億美元，成長率8.1%；為滿足客戶產品多元化的需求，億而得開發涵蓋多個應用領域的矽智財（SIP），包括MCU應用、功率IC應用及觸控IC應用等，同時建立更完整的非揮發性記憶體（NVM）SIP資料庫解決方案。

億而得更與合作夥伴共同開發55奈米與40奈米的製程技術，提供客戶更多元化的使用平台環境；同時還與韓國、日本及大陸的晶圓代工廠及整合元件製造廠簽訂合作合約，進一步擴大客戶的製程技術平台選擇。

台股創新板再添新兵，億而得15日掛牌上市，早盤以94元開高後走高，一度衝達98.5元，終場則是收在97.9元，上漲22.9元，漲幅30.53%，蜜月行情火熱。

創新板近期將有多檔新兵掛牌，繼億而得之後，5月17日將有平和環保-創上市掛牌，5月21日則有向榮生技-創也將上市掛牌。

創新板 記憶體

延伸閱讀

擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛

收視沒破30%原因找到了！金智媛💋金秀賢「蜜月狂暴猛親20+」未播橋段全公開 影片說有3hr一點都不浮誇

威剛4月營收創歷年同期新高 估本季記憶體合約價續揚

力積電銅鑼新廠只做到28奈米 未來如何因應大廠夾殺？黃崇仁對3D IC超有信心 因為力積電有「這」法寶

相關新聞

外資看好AI伺服器成長動能 喊買鴻海且目標價上看210元

鴻海（2317）首季財報，毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」，稅後純益220.09億元，每股純益1.59元，預...

鴻海盤中振幅4.94% 法說會後股價開低走高企圖守住紅盤

鴻海（2317）法說會公布首季財報，毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」，稅後純益220.09億元，每股純益1....

亞馬遜參與世芯私募逾5億元 推動股價勁揚！挑戰3千元大關

股后世芯-KY（3661）14日公告，最大客戶亞馬遜（Amazon）將參與其私募，認購約224張股票，總金額約5.3億元...

股東行動主義落實 可成今年股東會議程納外資股東提案

歷經兩年，台灣史上第一個外資股東提案，成功被納入可成今年的股東大會。對可成（2474）提案的外資股東認為，無疑已達到實質...

台積電早盤衝上844元再創新天價 市值同步登高

台積電（2330）15日早盤衝上844元，再創新天價，市值並同步登高突破21.7兆元，隨後漲勢略有收斂至837元，上漲1...

鴻海第1季 EPS 雖不如預期 但內外資機構持續看好喊買

鴻海（2317）第1季毛利率6.32%，優於預期，但業外因SHARP資產減損認列105億元影響下，稅後獲利220.1億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。