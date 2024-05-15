創新板添新兵 IP廠億而得上市蜜月夯、收盤大漲30.53%

創新板添新兵，嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠商億而得-創（6423）15日以以75元掛牌上市，早盤跳空以94元開出，順利拉開蜜月行情序幕，盤中最高衝達98.5元，終場收在97.9元，上漲22.9元，漲幅30.53%。

億而得在嵌入式非揮發性記憶體領域，主要耕耘邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體（SIP）產品，尤其是多次可程式（MTP）的SIP產品。

億而得去年營收1.87億元，稅後純益3,202萬元，每股純益1.19元；但隨著景氣回溫，系統單晶片（SoC）設計的需求不斷成長，今年第1季合併營收5,988.9萬元，年增31.06%，每股純益0.56元。

根據拓墣產業研究所的調查，去年全球矽智財的市場規模高達67億美元，成長率8.1%；為滿足客戶產品多元化的需求，億而得開發涵蓋多個應用領域的矽智財（SIP），包括MCU應用、功率IC應用及觸控IC應用等，同時建立更完整的非揮發性記憶體（NVM）SIP資料庫解決方案。

億而得更與合作夥伴共同開發55奈米與40奈米的製程技術，提供客戶更多元化的使用平台環境；同時還與韓國、日本及大陸的晶圓代工廠及整合元件製造廠簽訂合作合約，進一步擴大客戶的製程技術平台選擇。

台股創新板再添新兵，億而得15日掛牌上市，早盤以94元開高後走高，一度衝達98.5元，終場則是收在97.9元，上漲22.9元，漲幅30.53%，蜜月行情火熱。

創新板近期將有多檔新兵掛牌，繼億而得之後，5月17日將有平和環保-創上市掛牌，5月21日則有向榮生技-創也將上市掛牌。