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外資看好 AI 伺服器成長動能 喊買鴻海且目標價上看210元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海集團。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
鴻海集團。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

鴻海（2317）首季財報，毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」，稅後純益220.09億元，每股純益1.59元，預估第2季營收將雙成長，今年AI與電動車事業「雙箭齊發」，全年營收將顯著成長，法說會後兩家外資同步看好未來AI伺服器的成長動能，同步力挺喊，目標價分別為210元、200元；甚至假設在樂觀情境下，股價上看294元。

鴻海第1季合併營收1.32兆元，季減29%，年減9%；毛利率6.32%，季增0.2個百分點，年增0.28個百分點；營業利益367.51億元，季減25%，年減9%；營益率2.78%，季增0.13個百分點，年增0.005個百分點；淨利率1.66%，季減1.21個百分點，年增 0.79 個百分點。

鴻海預估，第2季業績將呈現季增及年增「雙成長」，針對全年展望，鴻海表示，3月法說會時已將今年展望從原先的中性，上調為顯著成長，這次法說會展望維持不變，目前來看，全年能見度較3月時更好，主受惠AI伺服器需求強勁。

鴻海表示，第1季AI伺服器營收年增200%，季增雙位數，占整體伺服器營收比重接近4成，今年AI占比將逐季提高，全年AI占整體伺服器營收4成的目標維持。

鴻海法說會後，兩家外資同步力挺，美系外資看好AI伺服器將成為鴻海今年成長的主要動能，重申加碼評等，目標價維持210元，甚至，在最樂觀的假設情境下，股價上看294元，主要的看法需出現AI業務貢獻超乎預期、iPhone出貨持穩，預估2025年本益比將達22倍。

歐系外資認為，在產品組合較佳的情況下，預估鴻海毛利率可升至6.32%、營益率升至2.78%，較市場預期的6.1%、2.5%優，維持對鴻海的正向看法，重申買進評等，目標價維持200元。

鴻海15日股價震盪，早盤以168元開出，下跌4元，一度下滑至165.5元，然後股價往上拉升翻紅，一度衝達174元，盤中高低價差達8.5元，振幅4.94%，不過，在午盤過後賣壓再加重，終場收在170.5元，下跌1.5元，跌幅0.87%。

AI 鴻海

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