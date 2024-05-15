英業達第1季 EPS 寫近一年新低 盤中股價重挫逾6%

代工大廠英業達（2356）14日召開法說會，首季 EPS 0.3元，寫下近一年新低，連帶影響15日股價重挫，盤中最低下跌至55元，跌幅超過6%，一舉跌破5日線，盤中成交量逾7萬張。

英業達第1季合併營收1,305.06億元，季增2%，年增9%，毛利率5.3%，季減0.4個百分點，年增0.4個百分點，營益率1.6%，季減0.4個百分點，年增0.5個百分點。

英業達 AI 伺服器出貨以主機板為主，毛利率達雙位數以上，且優於伺服器平均毛利率水準，不過，英業達今年第1季伺服器營收占比雖較去年第4季的36%至40%拉升，但整體毛利率未能較去年第4季走揚。

英業達財務長游進寶指出，第2季筆電、伺服器出貨量將較首季個位數成長，智慧型裝置上半年逢淡季，下半年出貨可望升溫；第2季產品組合估將優於首季，對毛利率會有正面助益。

全年來看，筆電出貨量將有個位數成長，伺服器成長幅度較明顯，又以 AI 伺服器動能最強，整體伺服器出貨可望有雙位數成長。游進寶預期，今年營收將逐季成長。

法人關注輝達 GB200 伺服器出貨進度，蔡枝安表示，預期 H200 伺服器第2季開始出貨，B100 預計年底出貨， B200與 GB200 伺服器放量時間點估落在明年。