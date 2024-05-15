快訊

非典型家庭教育造就不平凡 劉耕名感謝媽媽擁抱他的不完美

面額250元「農粉幣」這樣領 預計7月1日推出

517搶機先！國民黨防綠營杯葛國會改革 啟動議場守夜

英業達第1季 EPS 寫近一年新低 盤中股價重挫逾6%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

代工大廠英業達（2356）14日召開法說會，首季 EPS 0.3元，寫下近一年新低，連帶影響15日股價重挫，盤中最低下跌至55元，跌幅超過6%，一舉跌破5日線，盤中成交量逾7萬張。

英業達第1季合併營收1,305.06億元，季增2%，年增9%，毛利率5.3%，季減0.4個百分點，年增0.4個百分點，營益率1.6%，季減0.4個百分點，年增0.5個百分點。

英業達 AI 伺服器出貨以主機板為主，毛利率達雙位數以上，且優於伺服器平均毛利率水準，不過，英業達今年第1季伺服器營收占比雖較去年第4季的36%至40%拉升，但整體毛利率未能較去年第4季走揚。

英業達財務長游進寶指出，第2季筆電、伺服器出貨量將較首季個位數成長，智慧型裝置上半年逢淡季，下半年出貨可望升溫；第2季產品組合估將優於首季，對毛利率會有正面助益。

全年來看，筆電出貨量將有個位數成長，伺服器成長幅度較明顯，又以 AI 伺服器動能最強，整體伺服器出貨可望有雙位數成長。游進寶預期，今年營收將逐季成長。

法人關注輝達 GB200 伺服器出貨進度，蔡枝安表示，預期 H200 伺服器第2季開始出貨，B100 預計年底出貨， B200與 GB200 伺服器放量時間點估落在明年。

伺服器 毛利率

延伸閱讀

通用伺服器終結連5季衰退 鴻海、英業秀 AI 垂直整合力

鴻海（2317）EPS僅1.59為非戰之罪！ 小散戶：AI及電動車「雙刀流」即將登場

鴻海（2317）EPS僅1.59！ 小散戶「兩個大麻煩」：認列夏普面板減損105億元

群聯目標價 大摩降至760

相關新聞

近期賺賠都超過百萬…今天賺206萬多！ 金融股肥羊：若中信金跌至34元想借錢炒股

談談我最近觀盤的感想，其實我是打算在中信34元，借2000萬來炒股，但我不想講，因為...

波力股東常會 總經理洪進山說今年營運絕對會比去年好

全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）15日召開股東常會，總經理洪進山表示，高階碳纖維冰上曲棍球桿接單與...

緯穎受惠 AI 題材 今年營運展望正向 股價盤中創歷史新高

緯穎（6669）受惠AI伺服器及新客戶貢獻度提升，今年營運展望看待正向，加上星國資金大舉加碼，股價持續上揚；緯穎今日開高...

金融股群體上攻 國泰金、富邦金盤中大漲！創2年新高

台股15日再度創高，盤中大漲超過250點，金融股是推動大盤指數上漲的要角，國泰金（2882）、富邦金（2881）就位居貢...

長榮第1季 EPS 8.14元但營業成本大增 股價盤中下挫逾4%

長榮（2603）14日公布第一季財報，首季稅後純益173.82億元，年增244.7%，每股純益為8.14元。不過由於營業...

鴻海（2317）EPS僅1.59為非戰之罪！ 小散戶：AI及電動車「雙刀流」即將登場

電動車終於迎來了初步的成果，鴻海一手AI，一手新能源車，2025年雙刀流準備登場，接下來主力買不買，股價漲不漲都不重要了，對我來說，持續儘可能搜刮張數，才是真正的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。