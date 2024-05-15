亞馬遜參與世芯私募逾5億元 推動股價勁揚！挑戰3千元大關

股后世芯-KY（3661）14日公告，最大客戶亞馬遜（Amazon）將參與其私募，認購約224張股票，總金額約5.3億元；此消息激勵世芯15日股價開高走高，盤中最高達2,980元，挑戰3,000元大關，漲幅超過8%。

這是全球電商龍頭亞馬遜首次透過私募投資台灣上市櫃公司，世芯先前公告，私募案以發行5,000張新股為上限。亞馬遜是世芯最大客戶，預計在這次私募中將參與應募22萬4,537股、約224張。

世芯去年6月股東會決議通過，在不超過5,000張額度內進行私募，啟動第一次私募時，緯創（3231）與 ACHG Limited 於去年中各參與應募690張，私募價格為每股1,448元，總金額約為19.98億元，這次則是第二次私募。

IC 設計服務廠世芯-KY第1季財報合併營收104.9億元、季增13.7％、年增83.5％，稅後淨利12.3億元，季增9.9％、年增111.3％，每股淨利15.83元，不過毛利率季減約3個百分點影響。

世芯首季毛利率減少主因於設計相關營收因季節性影響，加上量產營收持續強勁，其占總營收之比例偏低，設計營收於第1季僅佔總營收之15～20％。

不過，世芯-KY強調，今年營收將維持強勁成長，且北美 IDM 客戶的量產動能強勁，使第2季及第3季後續營收將有望逐季創高，且明年亦可望保持成長趨勢。