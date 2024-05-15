億而得創新板掛牌 股價大漲近三成

嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）廠億而得-創（6423）15日以承銷價75元在創新板掛牌交易，股價盤中大漲將近三成，大展蜜月行情。法人預期，億而得今年業績表現將可望逐季看增，全年有望繳出雙位數成長動能。

億而得今日在創新板以75元掛牌交易，開盤隨即跳空上漲，以94元開出，使股價漲幅開盤一度漲破30％，目前盤中最高價達到98.5元，當前漲幅大約將近28％，股價暫時達到95.9元左右位階。

億而得表示，受惠系統單晶片（SoC）設計的需求不斷成長，使公司第1季也繳出亮眼的成績單。單季合併營收5,988.9萬元、季成長40.4％，年增31.1％，每股淨利0.56元，表現明顯優於去年同期的0.34元。

根據拓墣產業研究所做的調查指出，2023年全球矽智財的市場規模高達67億美元，成長率高達8.1％。為了滿足客戶產品多元化的需求。億而得指出，公司開發了涵蓋多個應用領域的矽智財（SIP），包括MCU應用、功率IC應用及觸控IC應用等，同時建立了一個更完整的非揮發性記憶體（NVM）SIP資料庫解決方案。

此外，該公司亦與合作夥伴共同開發了55奈米與40奈米的製程技術，提供客戶更多元化的使用平台環境；同時還與韓國、日本及大陸的晶圓代工廠以及整合元件製造廠簽訂合作合約，進一步擴大客戶的製程技術平台選擇。

展望未來，為滿足客戶產品應用的多元化需求，億而得在MTP SIP產品上投入大量研發經費，持續開發出成本更低、效能更高且更符合客戶需求的產品。例如：更小的SIP面積，以降低客戶的生產成本並提供更好的設計靈活性；更快的讀取速度，以符合MCU應用中系統頻率的增加；以及更低的功耗，以響應消費性產品對輕、薄、短、小的需求。