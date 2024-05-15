億而得創新板上市 股價勁揚逾31%
矽智財（IP）廠億而得今天以每股75元於創新板掛牌上市，股價表現強勁，盤中達98.5元，上漲23.5元，漲幅達31.3%。隨著景氣回溫，億而得第1季營運順利回升，每股純益新台幣0.56元。
億而得以多次寫入非揮發可程式記憶體（MTP）產品為主；應用以微控制器（MCU）為大宗，還切入高階電源管理及顯示器驅動IC領域。
隨著半導體產業景氣落底回溫，億而得今年第1季營收5989萬元，年增31.06%，稅後淨利1495萬元，年增65.88%，每股純益0.56元。
展望未來，億而得表示，將持續開發低成本、高效能且符合客戶需求的產品，例如面積更小，以降低客戶的生產成本，提升設計靈活性；讀取速度更快，以符合MCU應用中系統頻率升高；功耗更低，以因應消費性產品輕、薄、短、小的需求。
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