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創控科技財報／首季虧損收斂 下半年密集出貨拚獲利成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

全球AMC及VOCs監測大廠創控（6909）14日說明，2024年第一季財報。營收0.55億元，年增25.22％；因應接單投入研發、製造成本增加，影響毛利率表現，但在業外匯兌收益挹注下，稅後淨損1,275萬元，較去年同期收斂，每股稅後虧損0.21元。另外隨下半年密集出貨拚獲利成長。

創控說明，第一季成本增加的主因是訂單成長，以及為了累積接單量能投入的開發成本，待下半年客戶密集出貨、驗收完成，陸續認列營收後，本業獲利隨之實現。

創控表示，公司產品客製化程度高且為接單生產，第一季接單產生的成本、費用較高，因此傳統上多為虧損表現，待下半年客戶密集出貨、驗收完成，陸續認列營收後，本業獲利隨之實現，以今年第一季接單成長以及成本費用較高來推估，全年獲利成長可期。

創控說明，今年第一季營收較去年同期成長，但毛利率卻不及去年同期，係因營收有部分為去年的訂單出貨，而今年接單的成本已陸續投入，第一季營業成本較去年同期高，致毛利率不及去年同期。創控表示，第一季成本增加的主因是訂單成長，以及為因應累積客製化接單量能所投入的必要開發成本，由於自接單到出貨至客戶驗收認列營收有時間差，創控上半年的表現多為虧損，而時至下半年，待客戶驗收後營收一次性認列入帳，本業獲利即可隨之實現，公司一如既往樂觀看待今年全年的業績表現。

創控指出，提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）、VOCs（揮發性有機氣體）的客製化解決方案，目前主要產業應用分為半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域，產品具有移動性、即時性和高彈性布建的特點，除了攻佔半導體先進製程預防AMC的剛性需求，亦逐步拓展至光電業、先進封裝等產業，受惠全球半導體廠設備支出回升，今年來自半導體產業訂單成長可期。此外，在環境空氣監測領域，除了企業廠區空污監測外，亦積極參與公共環境空氣品質監測、土壤水質監測，近期再擴及垃圾掩埋場異味監測，將持續推廣至ESG重點企業與國家。

半導體 毛利率 營收

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